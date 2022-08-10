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Крупнейшая грузовая авиагруппа России сократит почти всех пилотов Boeing

Авиагруппа «Волга-Днепр» сократит почти всех пилотов авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Крупнейшая грузовая авиагруппа России «Волга-Днепр» сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», которые летали на самолетах Boeing. По данным РБК, речь идет о более чем 200 сотрудниках.

Как рассказали источники издания, в конце июля 2022 пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. При этом сохранили несколько экипажей в случае, если «Волга-Днепр» получит разрешение от российского Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям.

Однако месяц назад стало известно, что AirBridgeCargo намеревается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся в Шереметьево. «Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота», — рассказал изданию представитель компании.

В июле сообщалось, что российские авиакомпании S7 и AirBridgeCargo попросили у Минтранса разрешение вернуть самолеты иностранным владельцам. Перевозчики отправили заявления в апреле и мае, но ответ от ведомства до сих пор не поступил. Эксперты считают, что смысла оставлять эти самолеты в России нет.

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Марина Совина
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