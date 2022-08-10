В ДНР заявили о нехватке боеприпасов у ВСУ в Авдеевке

Артиллеристы ДНР рассказали о нехватке снарядов у ВСУ в Авдеевке

Украинские военные, находящиеся в Авдеевском укрепрайоне, испытывают нехватку снарядов, считают артиллеристы расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они применяют одну и ту же тактику. Обычно применяют большие калибры — 152, 155 миллиметров, а также применяют "Ураган" (РСЗО). [Разбрасываемые "Ураганом" мины ] "Лепестки" лично по нам не прилетали, но в соседние квадраты прилетали, рассыпались и "Лепестки", и противотанковые мины. В данный момент они меньше применяют свои БК (боекомплекты — прим. "Ленты.ру"), скорее всего, у них проблемы идут с поставками», — рассказал военнослужащий.

«Если дня два-три назад они применяли 15-20 выстрелов для нашего подавления, то сейчас не больше 5-10. Скорее всего, они находятся в полукольце, и на данный момент у них не так много боекомплектов, как им бы хотелось», — объяснил военный.

4 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов объявил об отступлении украинских частей с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска).