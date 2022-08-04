Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута

Замглавы ГОУ Генштаба ВСУ Громов заявил об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов, передает «Страна.ua».

По его словам, российские военные активизировали наступление на этом направлении. Громов рассказал, что ВСУ были вынуждены покинуть шахту «Бутовка» и перейти к обороне южнее Авдеевки после массированного применения авиации и артиллерии армией России.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики. Кроме того, в ведомстве доложили, что в результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России в районе Харькова уничтожено до 130 военных и 13 единиц бронетехники 92-й механизированной бригады .

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции на Украине. Он отметил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Баскетболистку из США Грайнер посадили на девять лет за контрабанду наркотиков
Названы пилотные регионы для внедрения исламского банкинга в России
Дешевые тапки спасли женщине жизнь после удара током
Парламент изучит данные Минобороны России о роли США в появлении COVID-19
Российский губернатор сообщил об обстреле поселка со стороны Украины
Байден отреагировал на обвинительный приговор баскетболистке Грайнер
Минфин выступил против принудительного отказа от долларов и евро госкомпаниями
Цены на нефть рекордно упали
Назван день запуска «Протон-М» в интересах иностранного заказчика
Главной экономике Европы напророчили невиданный спад из-за России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.