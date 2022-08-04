В Киеве заявили об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута

Замглавы ГОУ Генштаба ВСУ Громов заявил об отступлении ВСУ в районе Авдеевки и Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов, передает «Страна.ua».

По его словам, российские военные активизировали наступление на этом направлении. Громов рассказал, что ВСУ были вынуждены покинуть шахту «Бутовка» и перейти к обороне южнее Авдеевки после массированного применения авиации и артиллерии армией России.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой народной республики. Кроме того, в ведомстве доложили, что в результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил России в районе Харькова уничтожено до 130 военных и 13 единиц бронетехники 92-й механизированной бригады .

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции на Украине. Он отметил, что таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

