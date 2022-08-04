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Минобороны России сообщило об уничтожении 130 украинских военных под Харьковом

Минобороны России сообщило об уничтожении ударами ВКС 130 украинских военных под Харьковом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Харькова уничтожено до 130-ти военных и 13 единиц бронетехники 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 4 августа, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские войска ликвидировали до 400 украинских военных 20 единиц техники ВСУ в районе Константиновки, где был поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции на Украине. Он отметил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Игорь Дмитров
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