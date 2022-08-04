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Минобороны отчиталось о ликвидации до 400 солдат ВСУ

Минобороны России заявило о ликвидации до 400 военнослужащих ВСУ

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские войска ликвидировали до 400 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Константиновки. Об этом журналистам в четверг, 4 августа, сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады», — говорится в сообщении.

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Кроме ликвидации военнослужащих, Вооруженным силам России удалось уничтожить 20 единиц военной техники ВСУ.

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что физическому насилию подвергались 80 процентов военных, вернувшихся из украинского плена. Он уточнил, что были зафиксированы не только случаи избиений, но и внесудебные расстрелы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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