В Минобороны рассказали о насилии над военными в украинском плену

Минобороны заявило, что 80 процентов вернувшихся из украинского плена подверглись насилию

Физическому насилию подвергались 80 процентов военных, вернувшихся из украинского плена. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин, передает ТАСС.

По его словам, были зафиксированы не только случаи избиений, но и внесудебные расстрелы. 46 процентам пленных отказывали в медицинской помощи, а 79 процентов не могли связаться с семьями. Кроме того, украинские военные оказывали психологическое давление на родственников захваченных военных, а также вымогали у них деньги, добавил Фомин.

Представитель Минобороны России также рассказал, что, согласно опросу, 55 процентов плененных военнослужащих насильно привлекали к съемкам пропагандистских видео. Еще 19 процентов освободившихся из плена заявили о плохом питании. «В месте содержания задержанных лиц, принадлежащем СБУ, в Киеве питание предоставлялось один раз в день (кусок хлеба, 50 граммов каши, стакан воды). При этом военнослужащие постоянно находились в масках, закрывающих глаза», — сообщил Фомин.

Ранее о многочисленных пытках российских солдат со стороны Службы безопасности Украины заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, судебные процессы над военными из России проходили в короткие сроки и сопровождались нарушениями.