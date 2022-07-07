Москалькова заявила о многочисленных пытках российских солдат со стороны СБУ

Омбудсмен Москалькова заявила о давлении и пытках российских солдат со стороны СБУ

Незаконно попавшие в плен российские солдаты подвергаются психологическому давлению, избиениям и пыткам со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). О многочисленных случаях рассказала в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен пояснила, что судебные процессы над российскими военными проходили на Украине в короткие сроки и сопровождались нарушениями.

«Россия делает все возможное для возращения наших ребят из украинского плена, по каждому человеку ведется индивидуальная работа», — написала Москалькова.

Она уже встретилась с родителями российского военнослужащего, который при выполнении задач во время спецоперации попал в плен и по выдуманным обвинениям был осужден «киевским режимом».

Ранее омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой дать возможность посетить российских военнопленных на Украине. Москалькова пояснила, что свою просьбу направила президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру.