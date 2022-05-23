Москалькова обратилась в МККК с просьбой посетить пленных солдат на Украине

Москалькова обратилась в МККК с просьбой посетить российских военнопленных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой дать возможность посетить российских военнопленных на Украине. Об этом омбудсмен написала в Telegram-канале.

Она пояснила, что свою просьбу направила президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру. Омбудсмен попросила дать ей или представителям какую-либо информацию о плененных российских солдатах на Украине.

«Ни мы, ни их родные не знаем: кого из российских военнослужащих, находящихся на Украине, посещали представители МККК, в каком психологическом и физическом состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении них положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медицинская помощь», — указала Москалькова.

По ее мнению, МККК нельзя игнорировать поступающие обращения и «следовать двойным стандартам, забывая об универсальных принципах гуманизма, в отношении российских военнослужащих».

Ранее омбудсмен Москалькова сообщала, что родным пленных российских солдат угрожают с Украины. Она подчеркивала, что по факту угроз намерена обратиться в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.