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Стало известно о слежке литовских вертолетов за российскими поездами

WSJ заявила о слежке вертолетов Литвы за поездами РФ из-за страха за Сувалкский коридор

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вертолеты Литвы сопровождают многие российские поезда, которые следуют в Калининградскую область. Вильнюс ввел меры «слежки» из-за страха за Сувалкский коридор, предположил обозреватель газеты Wall Street Journal (WSJ) Дэниел Майклз в своем материале.

В министерстве внутренних дел Литвы сообщили WSJ, что пограничники в четыре раза подняли число патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом. «Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего не сгружать или загружать», — заявил Майклз.

Обозреватель добавил, что НАТО волнуется из-за дальнейшей ситуации в польско-литовском пограничном регионе, который располагается между Калининградской областью и Белоруссией. Сомнения и тревога заставляют туристов выбирать другие места для отдыха, что негативно влияет на польских бизнесменах в Сувалках, а также отталкивает инвесторов.

«Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал [президенту Польши] Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка», — подчеркивается в материале.

В свою очередь экс-заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек заявила, что в других районах Польши верят в уже происходящие бои в Сувалкском коридоре.

18 июня Литва остановила транзит в Калининград ряд товаров, попавших под санкции Евросоюза. Тогда губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, включая строительные материалы, цемент и металлы.

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Марина Совина
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