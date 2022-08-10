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В Петербурге задержали бойфренда зарезанной порноактрисы

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве порноактрисы Гришман

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Петербурге задержали бойфренда 26-летней порноактрисы и тикток-блогера Анастасии Хамловской, известной в сети под фамилией Гришман, тело которой нашли с многочисленными резаными ранами. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, мужчина утверждает, что в день убийства между ними произошла ссора — он схватил нож, а затем «испугался и убежал». В уголовном розыске уточнили, что подозреваемый долгое время скрывался.

Также стало известно, что 24-летний молодой человек является уроженцем Омской области. Он дважды судим — за кражи и уклонение от воинской службы.

Ранее сообщалось, что бойфренд Хамловской признался в ее убийстве. О мотивах преступления он ничего не рассказал.

Петербургскую порноактрису нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга.

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Варвара Кошечкина
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