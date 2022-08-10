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Вильфанд спрогнозировал приход в Москву европейской жары

Вильфанд спрогнозировал приход жары из Европы в Москву к концу недели
СюжетЛесные пожары:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москву и европейскую часть России к концу недели придет жаркая погода из Европы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует «Интерфакс».

«Европейская жара до нас дойдет, но все-таки не будет такой сумасшедшей жары, когда температура 35–36 градусов, как во Франции, Испании, на западе Германии, в Италии, где реки пересохли и вводится регулирование», — сказал синоптик.

По его словам, в четверг, 11 августа, синоптики прогнозируют в Москве 24–26 градусов тепла, а в пятницу, 12 августа, столбики термометров поднимутся до отметки в 26–28 градусов тепла. В выходные температура составит 30 градусов.

Вильфанд объяснил прохладную погоду в начале недели в Москве влиянием северного ветра. Специалист сообщил, что в начале следующей недели погода также будет жаркой — около 30 градусов тепла в дневное время.

«Казалось бы, август, дело к осени, а нужно настраиваться на летнюю погоду, температура при которой существенно отличается от нормы. Осадков ждать тоже не стоит, будет малооблачно и жарко», — подытожил Вильфанд.

Страны Западной Европы этим летом переживают аномальную жару. В Великобритании, где впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за погоды, в июле зафиксировали самую высокую температуру с момента начала метеонаблюдений — она составила 40 градусов. Аналогичная погода была во Франции, в Швейцарии, Австрии, Италии и Испании. В Испании аномальные температуры спровоцировали мощные лесные пожары, местами температура воздуха достигала 43 градусов — в стране более 500 человек погибло от перегрева за неделю в середине июля.

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Анастасия Шейкина
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