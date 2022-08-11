В ЛНР назвали сроки разминирования республики

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что на разминирование республики уйдет 20 лет

На полное разминирование Луганской народной республики уйдет около 20 лет. Об этом в интервью ТАСС заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, сейчас специалисты ежедневно разминируют порядка 5-8 квадратных километров территории республики. «Сразу хочу отметить: это очень большая проблема для нас, для жителей республики, потому что помимо активных боевых действий на протяжении восьми лет украинская армия хаотично минировала местность, нет карт минных полей. То есть можно сказать, что у нас одно сплошное минное поле», — отметил офицер.

В первую очередь работы по разминированию ведутся в жилых районах, на полях, которые обрабатывают аграрии, а также на гражданской инфраструктуре: водонапорных станциях, мостах. Вторым этапом будут разминированы менее густонаселенные участки, рассказал Марочко.