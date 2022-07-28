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Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Северодонецк разминирован более чем на 50 процентов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Саперы разминировали Северодонецк более чем на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Он также указал на приоритетность в разминировании объектов.

«Северодонецк уже больше чем на 50 процентов мы разминировали. В первую очередь мы разминировали водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы, газораспределители — все те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — рассказал Пасечник.

24 июня украинские власти объявили, что оставляют Северодонецк. На следующий день уже в России сообщили об освобождении промышленной зоны города, его жилая часть перешла под контроль союзных сил еще в начале июня.

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Василий Мека
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