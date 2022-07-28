Глава ЛНР заявил о разминировании половины Северодонецка

Глава ЛНР Пасечник заявил, что Северодонецк разминирован более чем на 50 процентов

Саперы разминировали Северодонецк более чем на 50 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника. Он также указал на приоритетность в разминировании объектов.

«Северодонецк уже больше чем на 50 процентов мы разминировали. В первую очередь мы разминировали водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы, газораспределители — все те объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — рассказал Пасечник.

24 июня украинские власти объявили, что оставляют Северодонецк. На следующий день уже в России сообщили об освобождении промышленной зоны города, его жилая часть перешла под контроль союзных сил еще в начале июня.