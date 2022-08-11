Сообщение о дефиците около 80 препаратов в России оказалось недостоверным

Данные о дефиците около 80 наименований лекарств в России оказались недостоверными

Сообщение о дефиците около 80 наименований препаратов в аптеках России оказалось недостоверным.

10 августа издание «Верстка» опубликовало материал, в котором утверждается, что с начала российской специальной военной операции на Украине в дефиците оказались не меньше 80 наименований препаратов из-за разрыва логистических цепочек и ухода иностранных фармкомпаний, поэтому россияне летают за препаратами в другие страны. Издание в своей публикации берет за основу опрос 3317 докторов, который был проведен с 14 по 21 марта профессиональным сообществом «Врачи.РФ».

Временный дефицит препаратов действительно был, однако он был вызван ажиотажным спросом, который уже пройден. В пресс-службе Минздрава России сообщали, что ведомство и Росздравнадзор контролируют ситуацию с лекарственными препаратами в стране. Кроме того, в России у большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства, отмечали в ведомстве.

Издание со ссылкой на эндокринолога из Новосибирска Валерию Квасову также сообщает, что пациенты начали закупать в Казахстане современные препараты, предназначенные для контроля сахара в крови, — «Оземпик» и «Трулисити», поскольку «в какой-то момент они просто исчезли из российских аптек». При этом препараты «Оземпик» и «Трулисити» есть в наличии, но не во всех аптеках, при этом некоторые учреждения предлагают оформить их под заказ. Кроме того, в России есть аналоги препарата.

В публикации утверждается, что в России наблюдается нехватка антидепрессантов и противосудорожных препаратов, при этом, популярные препараты для лечения депрессии и эпилепсии доступны в аптеках России. Сообщается , что из стран Евросоюза препараты везут гораздо реже из-за транспортной недоступности. При этом, как отмечали ранее в Минздраве, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются. Сложности с логистикой объясняются необоснованным спросом.

«При этом имевшее место в предыдущие годы сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименованиям никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями. Например, препарат с торговым наименованием "Солу-кортеф" (международное непатентованное наименование (МНН): гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах», — рассказали в пресс-службе.

Публикация издания «Вёрстка» не получила широкого охвата в СМИ и в социальных сетях.