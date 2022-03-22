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Минздрав прокомментировал ситуацию с лекарствами в России

Минздрав России заявил о контроле ситуации с лекарственными препаратами

Фото: Unsplash

Минздрав России и Росздравнадзор контролируют ситуацию с лекарственными препаратами в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, у большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства. «Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора», — уточнили в министерстве.

В Минздраве также напомнили, что все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов также продолжаются. Сложности с логистикой объясняются необоснованным спросом, который сейчас идет на спад. «При этом имевшее место в предыдущие годы сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименованиям никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями. Например, препарат с торговым наименованием "Солу-кортеф" (международное непатентованное наименование (МНН): гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследования сообщества «Врачи.рф» сообщили, что медики столкнулись с дефицитом более 80 препаратов. В их числе противовоспалительные, гастроэнтерологические, противосудорожные и противоэпилептические препараты, а также антидепрессанты и антипсихотики.

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Варвара Кошечкина
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