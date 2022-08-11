В Турции назвали возможные сроки встречи по нормализации отношений с Арменией

A Haber: встреча Турции и Армении по нормализации отношений может пройти в сентябре

Очередная встреча Турции и Армении по нормализации отношений может пройти уже в сентябре, сообщает турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источник в МИД страны.

Более точную дату не назвали, однако уже известно, что переговоры с большой долей вероятности пройдут на территории Турции. «Нет смысла проводить их на территории третьих стран», — убежден источник.

Это будет уже пятая встреча делегаций.

Первые переговоры по нормализации отношений между странами состоялись 14 января в Москве. Как сообщали в МИД России, стороны «проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе». Кроме того, тогда было принято решение о возобновлении полетов между Арменией и Турцией, рейсы стали отправляться уже в феврале. Еще четыре встречи состоялись в Вене.