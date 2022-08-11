Российского оперативника антикоррупционного отдела полиции арестовали за взятку

На Алтае суд арестовал оперативника антикоррупционного отдела полиции за миллионную взятку

В Алтайском крае суд арестовал старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Барнаулу за взятку. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с августа 2021 по июнь 2022 года фигурант за вознаграждение согласился покровительствовать двум автосалонам при производстве и осуществлении проверок законности деятельности бизнеса. Деньги он получал частями, суммарно ему передали 1,3 миллиона рублей.

Следователи возбудили дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что заместитель начальника ОМВД России по Орловскому району и починенный ему следователь предстанут перед судом за мошенничество и превышение должностных полномочий.