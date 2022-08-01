Двоих российских полицейских осудят за мошенничество и превышение полномочий

В Орле замначальника ОМВД и следователя осудят за мошенничество и превышение полномочий

Заместитель начальника ОМВД России по Орловскому району и починенный ему следователь предстанут перед судом за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом в понедельник, 1 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в сентябре 2020 года замначальник отдела полиции получил 15 тысяч рублей от одного из жителей Орла. За деньги он обещал ему помочь со сдачей экзамена в ГИБДД и получением прав, при этом на самом деле всю сумму страж порядка потратил на личные нужды.

Кроме того, с июля по октябрь 2020 года полицейский и его подчиненный расследовали дело о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере. Сообщники незаконно переквалифицировали действия подозреваемого, занизили стоимость изъятого у него спирта и предъявили ему обвинение в совершении менее тяжкого преступления. Затем ради повышения показателей они направили в суд ходатайство о прекращении дела и назначении фигуранту штрафа. Однако из-за нарушений суд возвратил это дело, после чего им занялись следователи из СКР.

Преступления правоохранителей выявили сотрудники УФСБ и УМВД.

19 июля сообщалось, что в Мордовии экс-оперуполномоченный республиканского МВД получил 2,5 года за мошенничество.