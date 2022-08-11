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Россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на «адскую дорогу» домой

Читательница «Тонкостей туризма» возмутилась длинными очередями в аэропорту Антальи

Фото: Atıf Zafrak / Unsplash

Россиянка побывала в Турции и пожаловалась на «хаос, неразбериху и беготню» в аэропорту Антальи. Впечатления опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, отдых прошел на «пять с плюсом», однако все положительные эмоции испортила дорога домой, которую она назвала «адской». Так, местный аэропорт оказался не готов к большому количеству пассажиров — на паспортном контроле были длинные очереди, багаж выдавали с большой задержкой, а кондиционеры не справлялись с жарой.

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Кроме того, читательница портала обратила внимание на состояние самолетов. «Старые, небольшие аэробусы без экранов, где показывают маршрут и без другого оснащения. Негде было даже зарядить телефон! Это не тот уровень сервиса, что мы привыкли видеть», — возмутилась она.

Однако самым неприятным для россиянки был обратный рейс, который задержали на 10 часов. По ее словам, пассажиров не разместили в отеле, а также не предупредили о замене аэропорта прилета — вместо Домодедово самолет приземлился в Шереметьево.

«Сесть негде, люди просто вынуждены стоять, где придется. Задержаны десятки рейсов, о времени вылета сообщают только за час, то есть полная неизвестность — задержан и не понятно на сколько. Даже если соберусь еще раз в Турцию, десять раз подумаю, надо ли оно мне», — заключила туристка.

Ранее в августе эксперты туротрасли раскрыли возможность бюджетно провести отпуск в Турции — для этого россиянам предлагают отправиться на отдых в республику в бархатный сезон. Если приобрести путевки с заездами в конце сентября — начале октября, можно сэкономить на отдыхе от 21 до 35 процентов в зависимости от уровня отеля и продолжительности поездки.

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Мария Гейн
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