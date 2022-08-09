Россиянам раскрыли возможность сэкономить на отдыхе в Турции

TourDom: на путевке в Турцию с заездом в октябре можно сэкономить до 35 процентов

Эксперты туротрасли раскрыли возможность бюджетно провести отпуск в Турции — для этого россиянам предлагают отправиться на отдых в республику в бархатный сезон. Об этом пишет портал TourDom.

Так, если приобрести путевки с заездами в конце сентября — начале октября, можно сэкономить на отдыхе от 21 до 35 процентов в зависимости от уровня отеля и продолжительности поездки. «Пик цен на туры в Турцию приходится на июль-август, а путешествия в октябре получаются дешевле, так как конец сезона, и спрос падает», — пояснили в пресс-службе онлайн-турагентства «Слетать.ру».

Например, недельный отдых в пятизвездочных отелях Concordia Celes Hotel в Аланье и Daima Biz в Кемере по системе «все включено» при заезде в августе будет стоить от 160 тысяч рублей на двоих. При этом если планировать отпуск после 10 октября, то цена будет в среднем на 40 тысяч рублей дешевле — от 120 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация и с гостиницами меньшей звездности. Отмечается, что октябрьский период для поездок за рубеж популярен у соотечественников, поскольку именно в это время начинаются школьные осенние каникулы.

Ранее специалисты Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредили россиян о заметном снижении цен на авиабилеты в Турцию в августе. Так, стало известно, что на стоимости проездных документов отразилось расширение полетной программы компании «Аэрофлот». С 12 августа перевозчик добавляет в свое расписание дополнительные рейсы в Даламан и Бодрум.