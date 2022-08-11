Минобороны отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении системами ПВО семи беспилотников ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 11 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

«За сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области», — отчитались в оборонном ведомстве.

Также, добавили в Минобороны, над воздушным пространством Лисичанска российские системы ПВО перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

Ранее в ведомстве сообщили о сбитых двух украинских ракетах «Точка-У» и семи снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).