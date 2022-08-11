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Минобороны отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении системами ПВО семи беспилотников ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 11 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

«За сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области», — отчитались в оборонном ведомстве.

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Также, добавили в Минобороны, над воздушным пространством Лисичанска российские системы ПВО перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

Ранее в ведомстве сообщили о сбитых двух украинских ракетах «Точка-У» и семи снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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