Минцифры начнет блокировать сайты без суда

«Ъ»: Минцифры отрабатывает схему досудебной блокировки мошеннических сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России начнет блокировать мошеннические ресурсы, замаскированные под официальные сайты, без вынесения соответствующего решения судом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Минцифры собирается расширить взаимодействие с Генпрокуратурой в рамках информационной системы «Антифишинг» для ограничения доступа к мошенническим сайтам. Отмечается, что сейчас министерство отрабатывает схему использования этой системы для оперативной досудебной блокировки фишинговых сайтов, которые маскируются под сайты государственных органов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей.

Система «Антифишинг» была запущена Минцифры в июне этого года. Как рассказали в ведомстве, с помощью этой системы специалисты могут оперативно находить мошеннические ресурсы. Представители министерства уточнили, что система может отслеживать новые, перерегистрированные и перенесенные домены со скоростью до одного миллиона адресов в час.

Сегодня с момента обнаружения фишингового сайта до его блокировки по решению суда может пройти не один месяц, а до этого ресурс будет представлять угрозу для пользователей, заявил источник, близкий к проекту. Сообщается, что к 2024 году Минцифры планирует сократить время реагирования по блокировке фишинговых сайтов до восьми часов.

Ранее в Минцифры высказались о замедлении мобильного интернета в России. По словам представителей ведомства, в настоящий момент предпосылок для этого нет. Запаса оборудования для поддержания развития инфраструктуры у операторов хватит еще более чем на год, добавили в министерстве.