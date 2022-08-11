Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Возлюбленный высмеял блогершу за сходство с Борисом Джонсоном из-за ее стрижки

Возлюбленный высмеял блогершу Осборн за сходство с Борисом Джонсоном из-за стрижки пикси

Кадр: TikTok.com/@alexe_osborne

Блогерша Алекс Осборн пожаловалась на своего возлюбленного, который высмеял ее за сходство с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом alexe_osborne сделала популярную стрижку пикси, которая отличается короткой длиной волос сзади и по бокам и объемом на макушке. Кроме того, женщина окрасила волосы в светлый оттенок.

Эффект легкой небрежности прически рассмешил ее избранника. «Пять недель назад я обрила голову и теперь продолжаю экспериментировать. Попробовала придать своим волосам приличный вид, однако бойфренд сравнил меня с Борисом Джонсоном. Кажется, он не ошибся», — иронично отметила она.

Упомянутый ролик набрал более 230 тысяч просмотров. Пользователи сети принялись делиться своим мнением в комментариях. «Это слишком аккуратно для Бориса Джонсона», «Думаю, Борис Джонсон может только мечтать о том, чтобы его волосы выглядели так хорошо», «Я уже была готова поспорить, но твой парень прав», — писали юзеры.

В июле ребенка с диагностированным синдромом непослушных волос сравнили в сети с бывшим премьер-министром Великобритании. Известно, что данное заболевание является редким: оно зафиксировано всего у 100 человек во всем мире. Мать ребенка Шарлотта Дэвис отметила, что из-за необычной внешности девочку часто сравнивают с политиком Борисом Джонсоном и ученым Альбертом Эйнштейном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Турция заявила о невыполнении Финляндией и Швецией условий для вступления в НАТО
Стало известно о 17 диагнозах Саакашвили
Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
Огромный кабан выплыл из моря и напугал посетителей пляжа
Ранее судимому россиянину дали 13,5 года за убийство сожительницы вилкой
В самой безопасной стране мира выразили отвращение к бюджетным туристам
Раскрыта причина возникновения континентов на Земле
Украинка с аномально большими щеками показала старое фото до пластики
В Госдуме назвали нацизмом вероятный запрет въезда в Европу россиянам
Уровень одобрения европейцами политики поддержки Украины оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.