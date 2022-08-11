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Экономика

Россияне рекордно закупились валютой и вывели миллиарды долларов за рубеж

ЦБ: в июле покупки валюты за вычетом продаж на Мосбирже выросли до 237,1 млрд рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В июле россияне закупили рекордный объем валюты на бирже, сообщил Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Впервые за долгое время физические лица стали крупнейшими нетто-покупателями иностранной валюты — во второй половине июля объем покупок за вычетом продаж составил 237,1 миллиарда рублей по сравнению со 176,1 миллиарда в июне. Граждане в основном приобретали валюту через банки — организации переводили средства на зарубежные счета.

Несмотря на высокий спрос, остатки на валютных банковских счетах сократились в июле на 3 миллиарда долларов. Таким образом, россияне, скорее всего, закупали валюту по низкому курсу и впоследствии переводили ее за рубеж. Регулятор напомнил, что «в условиях текущей геополитической обстановки рекомендует принимать во внимание риски задержки переводов и хранения иностранной валюты на счетах организаций из недружественных стран».

Также иностранная валюта пользовалась спросом у дружественных нерезидентов, прежде всего банков Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Спрос на иностранную валюту отмечался в условиях укрепления рубля, обусловленного рядом сохраняющихся административных запретов и отсутствием спроса со стороны импортеров на фоне санкций. Снятие наличных долларов и евро при этом ограничено, меры действуют до сентября и будут продлены.

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Мария Грушко
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