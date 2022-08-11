Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Зарезавшую возлюбленного модель OnlyFans арестовали в рехабе

Зарезавшую возлюбленного модель OnlyFans Кортни Кленни арестовали в рехабе на Гавайях

Фото: @courtneytailor

Полиция забрала из рехаба американскую модель OnlyFans Кортни Кленни, зарезавшую своего возлюбленного Кристиана Обумсели в апреле 2022 года. Об этом пишет Miami Herald.

25-летнюю манекенщицу, известную в соцсетях под никнеймом Кортни Тейлор, арестовали в реабилитационном центре на Гавайях, куда она попала из-за посттравматического расстройства и злоупотребления психоактивными веществами. По словам адвоката Франка Прието, в настоящее время его подзащитная ожидает экстрадиции во Флориду, где ей будет предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

«Я в полном шоке, тем более что мы сотрудничали со следствием и предложили добровольно выдать ее в случае предъявления обвинения, — прокомментировал юрист. — Мы с нетерпением ждем возможности очистить ее имя в суде».

Материалы по теме:
«Злодей, убивший невинную девушку» В деле историка-расчленителя поставили точку. За убийство студентки Соколов получил 12 лет тюрьмы
«Злодей, убивший невинную девушку»В деле историка-расчленителя поставили точку. За убийство студентки Соколов получил 12 лет тюрьмы
26 декабря 2020
Больше 20 лет назад жена культового актера была убита при загадочных обстоятельствах. Почему дело до сих пор не раскрыто?
Больше 20 лет назад жена культового актера была убита при загадочных обстоятельствах.Почему дело до сих пор не раскрыто?
24 июля 2022

Арест Кленни произошел спустя четыре месяца после того, как прокуратура возобновила расследование дела. По данным правоохранителей, девушка ударила бывшего бойфренда в грудь ножом в ходе драки в их роскошной квартире в элитном районе Эджуотер в Майами. Адвокат подсудимой утверждал, что она действовала в целях самообороны после нападения Обумсели, который до этого преследовал ее в течение нескольких недель.

По информации официальных лиц, после убийства возлюбленного модель заявила, что склонна к суициду, и отправилась в психиатрическую больницу.

Известно, что на протяжении нескольких месяцев Кленни и Обумсели жили в многоквартирном доме. В то время соседи не раз становились свидетелями скандалов пары и даже пытались их выселить.

Ранее в августе петербургскую порноактрису Анастасию Хамловскую, известную в сети под фамилией Гришман, нашли убитой с шестью ножевыми ранениями в квартире на Южном шоссе. Ее тело пролежало несколько дней в ванне. По предварительным данным, блогершу зарезали в спальне, а после перенесли в ванну. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга. Молодой человек Хамловской признался в ее убийстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Эстония перечислила категории россиян с разрешенным въездом в страну
В одной из школ Кабула произошел взрыв
Россиянам начали предлагать избавиться от «замороженных» активов
Найдены снижающие риск деменции виды досуга
Устроивших драку с полицейскими в московском метро отправили в колонию
Обслуживающая «Северный поток» Siemens понесла убытки впервые за 12 лет
Съемки спин-оффа «Безумного Макса» приостановили из-за коронавируса
Названы плюсы и минусы жизни в одном из районов на юге Москвы
Туристов предупредили о мелких пакостях в адрес россиян в Финляндии
Винер нашла профессию для сестер Авериных после ухода из спорта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.