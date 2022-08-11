Зарезавшую возлюбленного модель OnlyFans арестовали в рехабе

Зарезавшую возлюбленного модель OnlyFans Кортни Кленни арестовали в рехабе на Гавайях

Полиция забрала из рехаба американскую модель OnlyFans Кортни Кленни, зарезавшую своего возлюбленного Кристиана Обумсели в апреле 2022 года. Об этом пишет Miami Herald.

25-летнюю манекенщицу, известную в соцсетях под никнеймом Кортни Тейлор, арестовали в реабилитационном центре на Гавайях, куда она попала из-за посттравматического расстройства и злоупотребления психоактивными веществами. По словам адвоката Франка Прието, в настоящее время его подзащитная ожидает экстрадиции во Флориду, где ей будет предъявлено обвинение в убийстве второй степени.

«Я в полном шоке, тем более что мы сотрудничали со следствием и предложили добровольно выдать ее в случае предъявления обвинения, — прокомментировал юрист. — Мы с нетерпением ждем возможности очистить ее имя в суде».

Арест Кленни произошел спустя четыре месяца после того, как прокуратура возобновила расследование дела. По данным правоохранителей, девушка ударила бывшего бойфренда в грудь ножом в ходе драки в их роскошной квартире в элитном районе Эджуотер в Майами. Адвокат подсудимой утверждал, что она действовала в целях самообороны после нападения Обумсели, который до этого преследовал ее в течение нескольких недель.

По информации официальных лиц, после убийства возлюбленного модель заявила, что склонна к суициду, и отправилась в психиатрическую больницу.

Известно, что на протяжении нескольких месяцев Кленни и Обумсели жили в многоквартирном доме. В то время соседи не раз становились свидетелями скандалов пары и даже пытались их выселить.

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