Парикмахер раскрыла правильный способ применения кондиционера для волос

Парикмахер Валентин: перед нанесением кондиционера необходимо высушить волосы полотенцем

Парикмахер и блогер Рэйчал Валентин из Великобритании раскрыла правильный способ применения кондиционера для волос. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем более 12 тысяч подписчиков.

По словам лондонского мастера, перед тем, как нанести бальзам-ополаскиватель, чистые волосы необходимо тщательно высушить с помощью полотенца. «Чем больше воды присутствует в ваших волосах, тем более разбавленным становится кондиционер. Таким образом, вам понадобится больше средства и вы впустую переведете продукт», — объяснила она.

В качестве примера для демонстрации метода эксперт использовала два стакана сока. Напиток в одной из емкостей оказался менее концентрированным, чем во второй, поскольку его разбавили водой. «Вот поэтому так важно сушить волосы перед нанесением кондиционера. Попробуйте — и вы заметите колоссальную разницу», — заключила она.

Зрители ролика сочли лайфхак парикмахера гениальным. «Прекрасный совет, я подписываюсь, чтобы не пропустить другие!», «Это гениально, я счастлива, что нашла твой аккаунт», «В этом определенно есть смысл. Спасибо!» — высказались они в комментариях.

Ранее в августе звездный парикмахер Джейсон Коллиер назвал главные ошибки при мытье головы. В частности, стилист посоветовал не массировать кожу головы пальцами во время процедуры, поскольку это может привести к большему выделению кожного сала. Напротив, лучше нанести и распределить некоторое количество шампуня по корням ладонями.