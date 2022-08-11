Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Парикмахер раскрыла правильный способ применения кондиционера для волос

Парикмахер Валентин: перед нанесением кондиционера необходимо высушить волосы полотенцем

Фото: Shutterstock

Парикмахер и блогер Рэйчал Валентин из Великобритании раскрыла правильный способ применения кондиционера для волос. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем более 12 тысяч подписчиков.

По словам лондонского мастера, перед тем, как нанести бальзам-ополаскиватель, чистые волосы необходимо тщательно высушить с помощью полотенца. «Чем больше воды присутствует в ваших волосах, тем более разбавленным становится кондиционер. Таким образом, вам понадобится больше средства и вы впустую переведете продукт», — объяснила она.

В качестве примера для демонстрации метода эксперт использовала два стакана сока. Напиток в одной из емкостей оказался менее концентрированным, чем во второй, поскольку его разбавили водой. «Вот поэтому так важно сушить волосы перед нанесением кондиционера. Попробуйте — и вы заметите колоссальную разницу», — заключила она.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Зрители ролика сочли лайфхак парикмахера гениальным. «Прекрасный совет, я подписываюсь, чтобы не пропустить другие!», «Это гениально, я счастлива, что нашла твой аккаунт», «В этом определенно есть смысл. Спасибо!» — высказались они в комментариях.

Ранее в августе звездный парикмахер Джейсон Коллиер назвал главные ошибки при мытье головы. В частности, стилист посоветовал не массировать кожу головы пальцами во время процедуры, поскольку это может привести к большему выделению кожного сала. Напротив, лучше нанести и распределить некоторое количество шампуня по корням ладонями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
В Германии рассказали о сложностях установления потолка цен на нефть из России
Стоматологи рассказали о вреде некоторых отбеливающих зубных паст
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Зеленский призвал технологически изолировать Россию
Российские полицейские приняли школьника за закладчика и избили его
ВСУ ударили по Запорожской АЭС второй раз за день
Российский чиновник на видео сварил друзьям-академикам уху из краснокнижной рыбы
В России продемонстрируют станцию обнаружения целей ЗРК «Викинг»
Летящий экстремально низко самолет распугал туристов на пляже и попал на видео
Россияне рекордно закупились валютой и вывели миллиарды долларов за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.