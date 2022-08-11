В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

Ученые из Петербурга обнаружили новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

Ученые обнаружили в России новый вид коронавируса, который сочетает в себе штаммы «омикрона» и «дельты». Об этом пишет РБК.

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил, что опасность нового штамма, так называемого «русского дельтакрона», только предстоит определить. По его словам, гибридные вирусы с фрагментами геномов «омикрона» и «дельты» являются большой редкостью из-за практически полного исчезновения штамма «дельта». Прусс отмечает, что именно такие необычные вирусы были найдены в последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга.

«Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый. Прусс подчеркивает, что скорее всего вирус зародился в России, поскольку ни в одной другой стране мира этот вариант коронавируса пока не был выявлен.

Ученый поделился, что «русский дельтакрон» пока не изучен полностью и неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы или вызвать тяжелый ковид. Он посоветовал российским медицинским учреждениям тщательно отслеживать новые штаммы, добавив, что необходимо также более активное прочтение геномов и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы. «Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля», — подытожил Прусс.

В феврале этого года исследователи выявили три варианта дельтакрона, начало генома которых принадлежит дельте, а окончание — омикрону. Отмечается, что эти вирусы имеют свойство быстро размножаться и более эффективно обходить иммунную систему. Тем не менее, по мнению ученых, как правило они менее жизнеспособны.

