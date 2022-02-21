Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ученые подтвердили существование гибридов омикрон- и дельта-штаммов

«Известия»: ученые обнаружили три варианта дельтакрона

Фото: Pixabay

Ученые обнаружили как минимум три варианта рекомбинации омикрон- и дельта-штаммов коронавируса. Об этом пишут «Известия».

Ранее обнаружение так называемого «дельтакрона» считалось лабораторной ошибкой, однако последние исследования говорят о реальности таких химер. Их объединяет то, что у всех них начало генома принадлежит дельте, а окончание — омикрону. Кроме того, эти вирусы способны быстро размножаться и эффективнее обходить иммунную систему. Однако, успокоили исследователи, обычно такие гибридные варианты менее жизнеспособны.

В январе руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук, вирусолог, иммунолог Александр Семенов предупредил, что штамм коронавируса дельтакрон может спровоцировать новую волну пандемии. Ученый считает, что гибрид омикрона и дельты может стать самостоятельной вариацией вируса. «Именно так и рождаются штаммы: принципиально новые варианты вируса со своими особенностями и симптомами возникают за счет таких крупных генетических изменений, связанных с обменом участками генома между разными вариантами вируса», — пояснил Семенов.

Новый штамм коронавируса дельтакрон выявили ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета 8 января. Специалисты обнаружили 25 образцов коронавируса, чей геном представлял собой смесь дельты и омикрон-штамма.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Добровольцы из Крыма прибыли в Донбасс
Щербакова назвала самое сложное на Олимпиаде в Пекине
В российском регионе ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса
Ребенок попал в прямой эфир и насмешил телезрителей
Ученые подтвердили существование гибридов омикрон- и дельта-штаммов
Москвичи вспомнили мягкие сиденья и деревянные вагоны в метро
В Крыму отреагировали на отказ США признать полуостров российским
Названо условие участия России в переговорах Киева с Донбассом
Задержан уволенный в январе министр обороны Казахстана
Блогерша похвасталась перелетом за полмиллиона рублей и стала посмешищем в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.