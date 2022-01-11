В «Векторе» оценили возможность подъема заболеваемости из-за дельтакрона

Штамм коронавируса дельтакрон может спровоцировать новую волну пандемии. Так оценил возможность подъема заболеваемости COVID-19 из-за гибрида двух штаммов руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор», доктор биологических наук, вирусолог, иммунолог Александр Семенов, сообщает «Доктор Питер».

Иммунолог считает, что гибрид омикрона и дельты может стать самостоятельной вариацией вируса. «Именно так и рождаются штаммы: принципиально новые варианты вируса со своими особенностями и симптомами возникают за счет таких крупных генетических изменений, связанных с обменом участками генома между разными вариантами вируса», — пояснил Семенов.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что информация о появлении гибрида двух штаммов может быть результатом технической ошибки. Такое же мнение высказал эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он добавил, что образцы вируса при более тщательном изучении оказались похожими на взаимное загрязнение образцов дельты и омикрона.

Новый штамм коронавируса дельтакрон выявили ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета в субботу, 8 января. Специалисты обнаружили 25 образцов коронавируса, чей геном представлял собой смесь дельты и омикрон-штамма.