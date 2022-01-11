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Вирусолог ответил на слова о случайном происхождении дельтакрона в лаборатории

Вирусолог Чепурнов: информация о дельтакрон-штамме могла появиться по ошибке

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Опубликованная кипрскими учеными информация о появлении дельтакрона может быть результатом технической ошибки. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя слова эксперта Роспотребнадзора Камиля Хафизова о случайном происхождении нового штамма.

«Ошибка всегда возможна — не так зачиталось, не так интерпретировалось. В рабочем процессе все возможно», — ответил он.

В то же время вирусолог отметил, что такие данные обычно проходят проверку перед публикацией, и кипрские ученые должны были проверить чистоту эксперимента, прежде чем заявлять об открытии. «Отправляя данные о новом штамме, люди обычно серьезно относятся к таким сведениям», — заявил он.

Ранее о возможной ошибке, предшествовавшей открытию дельтакрона, рассказал Хафизов. По его словам, данные о гибриде могли появиться в результате смешивания образцов дельты и омикрон-штамма в лабораторных образцах.

Новый штамм был выявлен в субботу, 8 января, учеными из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Они обнаружили 25 образцов коронавируса, чей геном представлял собой смесь дельты и омикрон-штамма.

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Роман Кирьянов
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