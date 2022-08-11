Россиянам разъяснили порядок отключения света и воды за долги

Мосжилинспекция: воду и свет могут отключить при задолженности по оплате ЖКУ за два месяца

Отключить воду, свет, канализацию или газ в квартире россиянам могут при задолженности по оплате соответствующих жилищно-коммуальных услуг более чем за два месяца. Порядок прекращения подачи ресурсов разъяснили в Мосжилинспекции, пишет РИА Новости.

«Плату считают, исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) приборов учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги. При этом между должником и исполнителем нет соглашения о погашении долга (или же есть, но должник его не исполняет)», — пояснили в ведомстве.

В Мосжилинспекции уточнили, что сначала владельца жилья предупреждают, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней предоставление коммунальной услуги будет ограничено или полностью приостановлено. Сразу прекратить подачу ресурсов могут при отсутствии технической возможности для ограничения.

При этом, если потребитель не гасит долг по истечении десяти дней со дня введения ограничения на подачу коммунальной услуги, исполнитель приостанавливает ее предоставление — в многоквартирных домах оставляют только отопление и холодное водоснабжение.

Возобновить подачу воды, света или газа коммунальщики смогут в течение двух календарных дней с даты полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения, приостановки и повторного подключения коммунальной услуги или заключения соглашения о порядке погашения долга.

Расходы исполнителя по введению ограничения, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику подлежат возмещению за счет потребителя в размере, не превышающем три тысячи рублей, отметили в Мосжилинспекции.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за хранение законсервированных продуктов в подвалах жилых многоэтажных зданий. Оставлять заготовки на зиму разрешено только в специальных кладовых, принадлежащих жильцам. Остальные подвальные помещения относятся к местам общественного пользования — в них запрещено хранить личные вещи. В случае нарушения владелец консервов рискует получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.