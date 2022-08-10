Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервов

Юрист Мстоян: за хранение консервации в подвале многоэтажки грозит штраф

За хранение законсервированных продуктов в подвалах многоэтажных зданий грозит штраф. Об этом россиянам напомнил старший юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян, его слова передает РИА Новости.

Оставлять заготовки на зиму позволяется только в специальных кладовых, принадлежащих жильцам. Остальные подвальные помещения относятся к местам общественного пользования, и запрещает хранить в них личные вещи. В случае нарушения владелец консервов рискует получить штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Мстоян отметил, что чаще всего нарушение обнаруживают органы пожарного надзора. Они становятся инициаторами привлечения собственника к ответственности и выносят предупреждение в адрес управляющей компании (УК), отвественной за содержание и состояние общего имущества жильцов. В таких случаях для УК полагается более крупный штраф — от 20 до 30 тысяч рублей.

В июле гражданам напомнили о штрафах за перестановку в квартире. Речь о самостоятельном переносе техники — во многих случаях собственник не имеет права это делать, а сотрудники компаний жилищно-коммунального хозяйства обязаны сообщить о фактах нарушений в городскую жилищную инспекцию.