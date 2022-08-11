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В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных случаях дельтакрона

В Роспотребнадзоре заявили о 6 выявленных случаях заражения штаммом COVID-19 дельтакрон

Фото: Shutterstock

В России выявили шесть случаев заболевания штаммом COVID-19 дельтакрон. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации службы, пять случаев заражения этим штаммом выявлены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Заражения произошли в июле и начале августа. В Роспотребнадзоре уточнили, что штамм дельтакрон, являющийся гибридом штаммов дельта и омикрон, не относится к доминирующим и не влияет на эпидемиологическую обстановку в стране.

«Пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме. Госпитализация ни одному из них не потребовалась», — сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что мутация штаммов не является уникальным процессом и характерна для многих вирусов.

Ранее в феврале этого года исследователи выявили три варианта дельтакрона, начало генома которых принадлежит дельте, а окончание — омикрону. Отмечается, что эти вирусы имеют свойство быстро размножаться и более эффективно обходить иммунную систему. Тем не менее, по мнению ученых, как правило, они менее жизнеспособны.

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Валерий Розенберг
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