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Российский депутат объяснил видео с ездой его Range Rover по Байкалу

Депутат Мельников заявил, что на видео с ездой по Байкалу на машине был другой человек

Кадр: Александр Мельников

Депутат городского совета Улан-Удэ Александр Мельников объяснил видео с ездой его автомобиля по Байкалу. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Мельников заявил, что за рулем находился другой человек. «Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где все подробно объяснил. Установлено, что за рулем был другой человек. Он вызван для дачи показаний», — добавил депутат.

В свою очередь, глава горсовета Чимит Бальжинимаев сообщил, что по данному инциденту начали проверку.

Видео, где автомобиль Range Rover ездит по берегу Байкала, заезжая в воду, депутат городского совета Улан-Удэ Александр Мельников опубликовал в своих социальных сетях, а спустя короткое время сделал свои страницы закрытыми. Об этом сообщал Telegram-канал Babr Mash.

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Сергей Истомин
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