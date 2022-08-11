Более 150 жителей поврежденных взрывами в Крыму домов обратились за матпомощью

155 жителей домов, поврежденных взрывами в Крыму, обратились к властям за матпомощью

Более 150 жителей домов, которые оказались повреждены в результате взрывов на аэродроме в Крыму, обратились за материальной помощью. Об этом сообщил председатель Совета министров полуострова Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

«Вчера прошел многоквартирные дома Новофедоровки, выявили ряд проблемных вопросов. За сегодняшний день принято 155 заявлений на выплаты пострадавшим. Завтра будет открыто отделение банка РНКБ для открытия счетов жителям, у которых нет возможности получить выплаты», — написал политик.

Он также сообщил, что за сутки в квартирах были устранены повреждения на нависших балконах и окнах, были отремонтированы 13 кровель. Кроме того, Гоцанюк анонсировал работу депутатского корпуса Крыма 12 августа.

Серия взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошла 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В Министерстве обороны сообщили, что взрывы зафиксированы на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы. Позже в ведомстве заявили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.