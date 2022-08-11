Парикмахер назвала самые модные прически на осень 2022 года

Стилист Мишель О'Коннор назвала пучки в стиле 1990-х самой модной прической осени

Звездный парикмахер и креативный директор бренда Matrix Мишель О'Коннор перечислила самые модные прически на осень 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания InStyle.

По словам мастера, в грядущем сезоне будут популярны прически, предполагающие распущенные, гладкие и блестящие волосы, а также пучки в стиле 1990-х годов. При этом О'Коннор пояснила, что для укладки последних нужно использовать фен с круглой насадкой, а для дополнительного объема накручивать пряди на горячие бигуди.

Помимо прочего, в списке модных причесок оказались кудрявые челки, зализанные назад волосы, а также накладные хвосты. «Этой осенью все зависит от деталей», — отметила эксперт.

Вдобавок собеседница издания особенно выделила тонкие и французские косички. По словам О'Коннор, их плетение важно совершать на чистых волосах. «Если при плетении ваши локоны образуют тугие завитки, то сначала вам придется высушить их феном, а затем растянуть расческой», — объяснила она.

В завершение стилистка включила в свой рейтинг текстурированные укладки с акцентом на нарочитую небрежность, а также низкие пучки и хвосты.

В июле редакторы модного Glamour назвали прическу французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо трендом 2022 года. Популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.