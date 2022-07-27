Прическа Брижит Бардо стала трендом 2022 года

Glamour: прическа Брижит Бардо с широкой челкой и каскадом стала трендом 2022 года

Прическа французской актрисы, певицы и модели Брижит Бардо стала трендом 2022 года. Об этом пишут журналисты британской версии журнала Glamour.

Редакторы утверждают, что многие используют образы знаменитости 1960-х годов в качестве образца перед сменой имиджа в салонах красоты. Так, популярность обрел оттенок волос кинозвезды «золотистый блонд», а также широкая челка, каскадная стрижка по всей длине волос и объемная укладка с завитыми локонами.

Отмечается, что такую прическу также носила американская актриса Дженнифер Энистон в 1990-х годах, когда снималась в телевизионном сериале «Друзья» в роли Рэйчел Грин.

В июне прическа как у принцессы Дианы была признана трендом 2022 года. Речь идет о стрижке боб с локонами разной длины, которой отдавала предпочтение мать британских принцев Уильяма и Гарри в 1980-х годах. Кроме того, становятся популярными современные вариации данной стрижки. «Диана всегда носила эту стрижку. При этом пряди иногда доходили до скул, иногда оставались удлиненными на затылке», — рассказала амбассадор Schwarzkopf в Великобритании Сьюзи МакГилл.