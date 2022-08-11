Экс-президент Финляндии пользовалась услугами частных российских самолетов

YLE: экс-президент Финляндии Тарья Халонен летала на принадлежащих россиянам самолетах

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен, а также три премьер-министра страны в 2007-2011 годах летали на самолетах, принадлежащих российским компаниям через офшоры. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Согласно расследованию журналистов, как минимум один самолет, используемый финскими политиками, принадлежал российскому «Номос-банку», который сейчас является частью российского государственного банка «ФК Открытие». Также в Финляндии заявляют, что дополнительно использовался самолет принадлежащий компании Sopor Trading Ltd., в которой бенефициаром является акционер банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

В свою очередь, в канцелярии президента Финляндии утверждают, что не знали о конечных владельцах самолетов.

Ранее власти Финляндии заявляли о готовности вступления в НАТО. Бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.