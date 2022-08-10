Раскрыты сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Экс-глава финского МИД Туомиоя допустил вход Финляндии и Швеции в НАТО к июню 2023 года

Депутат эдскунты, однопалатного парламента Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Эркки Туомиоя высказался о вступлении страны и Швеции в НАТО. Его слова приводят «Известия».

Туомиоя раскрыл сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и допустил вхождение стран в Североатлантический альянс не позже июня 2023 года.

«Согласно оценке, которую мы дали в июне [2022 года], процесс ратификации [протоколов о членстве Финляндии и Швеции в НАТО] займет от четырех до 12 месяцев. Я по-прежнему считаю, что этот срок довольно точен», — подчеркнул экс-глава финского МИД.