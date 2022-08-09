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Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО

Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Глава американского государства подписал в Вашингтоне документы о ратификации договоренностей относительно вступления скандинавских стран в Североатлантический альянс.

Байден призвал другие страны НАТО как можно скорее одобрить членство Швеции и Финляндии.

4 августа сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Таким образом Соединенные Штаты вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса.

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Марина Совина
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