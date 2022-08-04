Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Таким образом, США вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и попросили членство в альянсе вскоре после начала военной операции России на Украине.

Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее утвердили законодательные органы 20 из 30 государств-членов альянса. 21 июля соглашение о принятии стран в члены НАТО ратифицировала Бельгия. Обе страны запросили членство НАТО после начала военной спецоперации на Украине.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили два государства присоединиться к альянсу.