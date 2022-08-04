Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат США одобрил ратификацию протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Фото: Pixabay

Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Таким образом, США вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и попросили членство в альянсе вскоре после начала военной операции России на Украине.

Документы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО ранее утвердили законодательные органы 20 из 30 государств-членов альянса. 21 июля соглашение о принятии стран в члены НАТО ратифицировала Бельгия. Обе страны запросили членство НАТО после начала военной спецоперации на Украине.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили два государства присоединиться к альянсу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США раскритиковали Зеленского за призыв к Китаю объединиться против России
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Названы лучшие модели бюстгальтеров для маленькой и большой груди
В Грузии зарегистрировали рекордное количество принадлежащих россиянам компаний
Россия предупредила о риске провокаций на ядерных объектах Украины
Следователи изучат видео с расстрелом российских военнопленных на Украине
В европейской стране цены на газ для потребителей за год выросли почти втрое
Противолодочные самолеты ТОФ отработали оборону залива Петра Великого
Партии Саакашвили предрекли неминуемый распад после его ухода из политики
В России оценили готовность США вернуться за стол переговоров по замене ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.