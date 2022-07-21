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Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Бельгии заявила о ратификации соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Аджа Лабиб

Аджа Лабиб. Фото: Hatim Kaghat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бельгия ратифицировала соглашение о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО. Об этом в своем Twitter заявила глава МИД страны Аджа Лабиб.

«Это официально! Бельгия завершила процедуру ратификации вхождения Финляндии и Швеции в НАТО», — написала она.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили два государства присоединиться к альянсу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО в случае их отказа выполнять поставленные Анкарой условия, касающиеся противодействия «террористическим организациям».

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Анжелика Бережная
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