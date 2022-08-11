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На территории воинской части в Подмосковье произошел пожар

На территории воинской части в Долгопрудном произошел пожар на площади 1,2 тысячи кв. м
СюжетПожар в Москве:

Фото: Агентство «Москва»

На территории воинской части в подмосковном Долгопрудном произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Уточняется, что возгорание произошло в жилом доме по адресу улица Восточная, напротив дома 33. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли», — рассказали в ведомстве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в данном здании находится воинская часть.

Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, пожар удалось локализовать. В тушении участвуют 37 человек и девять единиц техники, отметили в МЧС по региону. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее в подмосковной Истре загорелся склад интернет-магазина Ozon. Полностью потушить пожар удалось лишь спустя пять суток после возгорания. Для этих целей привлекались 45 единиц техники и 133 человека.

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Марина Совина
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