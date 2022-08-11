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Пожилой россиянин решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире

Пенсионер решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: Shutterstock

Пенсионер решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире жилого дома на улице Шушенская на северо-востоке Москвы. О происшествии сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, сын пожилого россиянина вызвал экстренные службы на место инцидента. Позже 72-летнего мужчину доставили из квартиры в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего ожоги первой, второй, третьей степени на 50 процентах тела, в том числе головы, лица, шеи и туловища. Полицейские уже организовали проверку.

Ранее в Улан-Удэ мужчина попал в реанимацию с ожогами после взрыва самогонного аппарата. После случившегося следователи начали проверку.

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Анна Щербакова
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