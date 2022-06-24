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В российской квартире взорвался самогонный аппарат

В Улан-Удэ мужчина попал в реанимацию с ожогами после взрыва самогонного аппарата

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Улан-Удэ в квартире в жилом доме взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным авторов канала, пострадал 19-летний хозяин квартиры — его госпитализировали с серьезными ожогами лица и рук. В пятницу, 24 июня, россиянин установил в ванной приобретенный в магазине аппарат и начал делать самогон.

Мужчина ушел, пока готовился самогон, а когда вернулся в ванну — газ, скопившийся в помещении, взорвался. После случившегося следователи начали проверку.

Ранее самогонный аппарат взорвался в квартире в Москве. Инцидент произошел на улице Буженинова, пострадал один человек.

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Анастасия Шейкина
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