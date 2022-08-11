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Джорджа Мартина отстранили от разработки последних сезонов «Игры престолов»

Джордж Мартин признался, что не был вовлечен в разработку финала «Игры престолов»

Фото: Chris Pizzello / AP

Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин намекнул на то, что был отстранен от разработки последних сезонов сериала «Игра Престолов». Его слова передает The New York Times.

Мартин рассказал, что принимал активное участие в работе над ранними сезонами. Он писал и зачитывал сценарии, консультировал шоураннеров по вопросам кастинга и посещал съемочные площадки. Со временем, ближе к финалу шоу, его вовлеченность в рабочие процессы снизилась.

«Во время пятого и шестого сезонов и, в особенности, во время седьмого и восьмого сезонов, я был не в курсе того, что происходит», — признался писатель.

На вопрос, почему он решил отойти в сторону, Мартин ответил: «Я не знаю — вы должны спросить [сценаристов] Дэна [Уайсса] и Дэвида [Бениоффа]». Уточняется, что Бениофф и Уайсс работали над сериалом «Игра престолов».

Мартин также заявил, что концовка «Ветра зимы», шестой и предпоследней части саги, будет отличаться от того, что показали в финале сериала.

Ранее появились подробности сюжета приквела «Игры престолов».

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Дениза Мацаева
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