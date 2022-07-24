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Появились подробности сюжета приквела «Игры престолов»

Джордж Р. Р. Мартин раскрыл подробности сюжета «Дома дракона»

Кадр: сериал «Игра престолов »

Шоураннер Райан Кондал и писатель Джордж Р. Р. Мартин раскрыли подробности сюжета приквела «Игры престолов», получившего название «Дом дракона». Их слова передает BBC News в воскресенье, 24 июля.

Отмечается, что в шоу появятся представители семей Ланнистеров и Старков, однако они будут играть в сюжете периферийную роль. В центре повествования окажется род Таргариенов, во время действия сериала находящийся на пике могущества и процветания. В распоряжении представителей доминирующей семьи будут 17 драконов, на которых те будут летать, пообещали шоураннеры.

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Выступивший одним из сценаристов проекта писатель Джордж Р. Р. Мартин подчеркнул, что его новый сериал будет не более сексистским, нежели реальные исторические события, вдохновившие автора.

Премьера сериала «Дом дракона» запланирована на HBO и HBO Max 21 августа. В России шоу выйдет 22 августа в «Амедиатеке». Русскоязычный трейлер фэнтезийной драмы появился в сети ранее в июле.

Евгений Шульгин
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