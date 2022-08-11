Лишь треть американцев смогла найти Тайвань и Украину на карте мира

Morning Consult: 66 процентов граждан США не смогли найти Тайвань и Украину на карте мира

По результатам социологического опроса, 66 процентов граждан США не смогли найти Тайвань на карте мира. Об этом сообщила компания Morning Consult, которая провела исследование о мнении американцев касательно международной повестки.

Чаще всего граждане США ищут Тайвань в районе Японии, Индонезии, Новой Гвинеи и Новой Зеландии. Согласно опросу, американцы пытались найти Тайвань в том числе на территории Индии, Монголии, Австралии и России. Выяснилось, что неудачная попытка идентифицировать Тайвань на политической карте не мешает 92 процентам опрошенных поддерживать его независимость от материковой части Китая.

В феврале компания проводила аналогичное исследование касательно Украины, которое также показало, что лишь треть американцев могут найти страну на карте, но при этом выразили поддержку действиям украинских властей.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что США не собираются быть сообщниками изоляции Тайваня. Кроме того, по ее словам, членов американского конгресса не пугает реакция Китая на ее визит на остров.

Ситуация вокруг Тайваня усложнилась после визита Пелоси на остров 2 августа. До последнего момента США не подтверждали информацию о том, посетит ли спикер палаты представителей США Тайбэй в ходе своего азиатского турне. Пекин счел поездку нарушением Принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.