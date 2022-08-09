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Пелоси сравнила Си Цзиньпина с испуганным хулиганом

Bloomberg: спикер США Пелоси заявила, что Си Цзиньпин ведет себя «как испуганный хулиган»

Фото: Li Xueren / Globallookpress.com

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что членов Конгресса не пугает реакция Китая на ее визит на Тайвань. По ее словам, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин повел себя «как испуганный хулиган», пишет Bloomberg.

«Я думаю, что он находится в уязвимом положении. Он ведет себя как испуганный хулиган», — сказала Пелоси.

Также в отдельном выступлении в программе MSNBC «Morning Joe» Пелоси заверила, что США не собираются быть сообщниками изоляции Тайваня.

Ранее Минобороны Китая предупредило США, что американская поддержка Тайваня нанесет серьезный вред целостности КНР. «Мы будем решительно защищать национальный суверенитет и не оставим места для любой формы "независимости Тайваня" и внешнего вмешательства», — заявили в министерстве.

Ситуация вокруг Тайваня усложнилась после визита Пелоси на остров 2 августа. До последнего момента США не подтверждали информацию о том, посетит ли спикер Палаты представителей США Тайбэй в ходе своего азиатского турне. Пекин счел поездку нарушением Принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

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Татьяна Антоненко
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