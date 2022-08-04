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Китай предупредил США о бесперспективности помощи Тайваню

Минобороны КНР: Китай не оставит места для любой формы независимости Тайваня

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Минобороны Китая предупредило США, что американская поддержка Тайваня нанесет серьезный вред целостности КНР. Сообщение приводится на сайте Минобороны страны.

«Мы будем решительно защищать национальный суверенитет и не оставим места для любой формы "независимости Тайваня" и внешнего вмешательства», — отмечается в министерстве. В своем сообщении Китай также предупредил, что помощь США Тайваню не имеет никакой перспективы. По мнению китайского руководства, воссоединение территорий Китая является непреодолимой исторической тенденцией.

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Китая ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ на это Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.

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Татьяна Антоненко
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