Китай предупредил США о бесперспективности помощи Тайваню

Минобороны КНР: Китай не оставит места для любой формы независимости Тайваня

Минобороны Китая предупредило США, что американская поддержка Тайваня нанесет серьезный вред целостности КНР. Сообщение приводится на сайте Минобороны страны.

«Мы будем решительно защищать национальный суверенитет и не оставим места для любой формы "независимости Тайваня" и внешнего вмешательства», — отмечается в министерстве. В своем сообщении Китай также предупредил, что помощь США Тайваню не имеет никакой перспективы. По мнению китайского руководства, воссоединение территорий Китая является непреодолимой исторической тенденцией.

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Китая ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ на это Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.